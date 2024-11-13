Силовики сорвали бойцовский турнир по поп-ММА

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Турнир по поп-ММА лиги Hype FC, запланированный на 12 ноября в Москве, был сорван сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мероприятие, которое должно было пройти на Live-арене, было прервано в самом начале.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

Очевидцы утверждают, что на арену ворвались люди в форме и масках и задержали главу Hype FC Магомеда Носаева, известного под псевдонимом Альфредо Аудиторе. После этого было объявлено об отмене турнира. Стоит отметить, что это уже не первый перенос мероприятия: ранее его дата была смещена с 1 ноября по невыясненным причинам.

По предварительной информации, причиной отмены турнира могли стать жалобы общественников. Они обвиняют лигу Hype FC в пропаганде наркотиков и рекламе азартных игр. Кроме того, сообщается, что сам Магомед Носаев имеет проблемы с законом по нескольким статьям.

Уточнения

Поп-ММА — термин, обозначающий проведение боёв по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно, артистами, блогерами — известными людьми.

