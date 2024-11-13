Российский хоккеист Панарин повторил достижение Гретцки

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский хоккеист клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки, став пятым игроком в истории "Рейнджерс", начавшим пять сезонов подряд с результативными играми на домашней арене в количестве не менее восьми матчей.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Ранее этот рекорд принадлежал Брайану Личу (7 матчей), Марку Мессье (6 матчей), Уэйну Гретцки (5 матчей) и Энди Батгейту (5 матчей).

Серия Панарина прервалась 12 ноября в матче против "Виннипега", который "Рейнджерс" проиграли со счетом 3:6. Панарин отметился в этом матче одной результативной передачей. На данный момент, в сезоне 2023-2024, Панарин сыграл 14 игр, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач.

Уточнения

Арте́мий Серге́евич Пана́рин (род. 30 октября 1991, Коркино, Челябинская область) — российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».



Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

