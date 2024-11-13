Дмитрий Губерниев предлагает собирать деньги на проекты Алины Загитовой

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что пока все не доросли до того, чтобы работать с фигуристкой Алиной Загитовой, передаёт Sport24.

Фото: pxhere

"У меня спрашивают, готов ли я поработать с Загитовой. Мы все не доросли до того, чтобы с ней работать. Поэтому сейчас нам пока нужно всей страной собирать деньги на её проекты", — сказал Губерниев.

Алина Загитова завоевала титул чемпионки Олимпийских игр в 2018 году. В её коллекции наград помимо олимпийского золота есть также золото чемпионата мира 2019 года, а также медали — золото и серебро — с европейских первенств, проходивших в 2018 и 2019 годах. Она является единственной в истории России и второй в мире после Ким Ен А фигуристкой-одиночницей, которая смогла завоевать все главные титулы в мировом фигурном катании. После прекращения своей спортивной карьеры в 2019 году Загитова не участвовала ни в одних официальных соревнованиях.

После завершения карьеры она вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным взялась за ведение шоу "Ледниковый период". 19 июня фигуристка успешно защитила свою дипломную работу, получив отличную оценку за исследование на тему "Продюсирование и культурная политика".

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015).



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

