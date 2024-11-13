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Тренер Акрона объяснил, что его расстроило в матче со Спартаком

Спорт

Главный тренер тольяттинского клуба "Акрон" Заур Тедеев после завершения матча 15-го тура Российской премьер-лиги против столичного "Спартака" выразил недовольство неправильным прессингом, демонстрируемым его подопечными. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Тренер Акрона объяснил, что его расстроило в матче со Спартаком
Фото: pxhere

"Меня мои футболисты раздражать никак не могут, меня расстраивало то, что у нас совсем не получался прессинг в первом тайме. Во втором тайме эпизодами у нас получилось это лучше. Несмотря на то, что мы пропустили во втором тайме больше, чем в первом, я больше доволен второй половиной игры. Она эпизодически была той, которую мы хотим видеть от игроков", — заявил Тедеев.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Первую результативную атаку провел Тео Бонгонда в первом тайме, а во второй половине игры отличился Манфред Угальде, который забил два гола, а также снова отметился Бонгонда. В момент, когда счет стал 0:4, красную карточку за второе предупреждение получил игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. 

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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