Девушкам рассказали, как найти мотивацию и начать усердно работать над своим телом

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для тех, кто стремится к здоровью и гармонии, важно начать с изменения отношения к своему телу и образу жизни. Вот несколько простых советов для тех, кто готов сделать первый шаг на пути к здоровью.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, PDM

1. Найдите свой стимул

Прежде чем начать тренироваться, ответьте себе на важные вопросы: что вас мотивирует? Делаете ли вы это ради себя или других? Понимание причин поможет сохранять мотивацию даже тогда, когда захочется сдаться.

2. Реалистичные цели

Не ставьте недостижимых целей, таких как ежедневные тренировки, если вы знаете, что ваше расписание этого не позволяет. Лучше найдите время для коротких прогулок в течение дня или установите график, который действительно сможете поддерживать.

3. Тренируйтесь вместе с друзьями

Занятия спортом в компании близких могут стать отличной мотивацией. Вместо обычного времяпрепровождения за просмотром фильмов, попробуйте вместе посетить тренажёрный зал или групповые занятия.

4. Поставьте тренировки в приоритет

Не позволяйте работе и делам вытеснять время для занятий спортом. Запланируйте тренировки так же, как и деловые встречи, или начните день с утренней зарядки — это зарядит энергией и на весь день.

5. Делайте то, что приносит удовольствие

Выбирайте те виды физической активности, которые вам действительно нравятся. Это может быть танцы, плавание, бег или йога — главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса.

Уточнения

Мотива́ция — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность.

