Как побороть лень и начать тренироваться?

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Никита Воробьев рассказал Pravda. Ru, как заставить себя встать с дивана и начать заниматься спортом.

Фото: Freepik is licensed under Free license

По статистике, у людей, который идут на тренировки, особо не желая этого, две причины.

Первая — они не удовлетворены качеством своего тела, внешним видом, который они видят в зеркале, кто-то хочет скинуть пару кило, кто-то наоборот набрать.

Вторая — определенные медицинские показания для занятия физической активностью.

"В основном у людей эти две причины. Все же, если человек чего-то не хочет делать, заставить его достаточно проблематично. Особенно в случае, когда у него нет причин заняться спортом", — рассказал тренер.

Он отметил, что начинать в большинстве случаев стоит с изменения своего образа жизни в целом — с изменения питания, с изменения своей дневной активности и так далее.

"Когда вы хотя бы начинаете больше ходить, меньше лежать, более правильно питаться, постепенно вы приходите к тому, что уже можно начать тренироваться. Сначала это могут быть какие-то легкие пробежки или занятия на спортплощадках, танцы с дополнительной нагрузкой", — уточнил тренер.

Он добавил, что результат все равно зависит от того, что конкретно хочет человек, какие у него цели и задачи.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

