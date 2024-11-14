Топ-5 упражнений для красивой осанки, которая заставит людей оборачиваться вам вслед

Фитнес-тренер Никита Воробьев в беседе с Pravda. Ru рассказал, какие упражнения помогут вам обрести красивую правильную осанку.
Очень полезно выполнять различные отведения в стороны с гантелями; отведения в кросовере; отведения в тренажере "бабочка".
По словам тренера, это основные упражнения, которые будут разрабатывать ромбовидную мышцу. Мышцы кора поможет проработать подъем корпуса, классическое исполнение на коврике, можно поработать в планке также.
"Хотя сейчас многие начинают вещать о том, что вот, планка, грубо говоря, — не совсем безопасное упражнение, но, тем не менее, по минуте-полторы можно ее делать, мышцы-стабилизаторы к этому будут подключаться", — заключил Воробьев.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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