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Топ-5 упражнений для красивой осанки, которая заставит людей оборачиваться вам вслед

0:47
Спорт

Фитнес-тренер Никита Воробьев в беседе с Pravda. Ru рассказал, какие упражнения помогут вам обрести красивую правильную осанку.

Топ-5 упражнений для красивой осанки, которая заставит людей оборачиваться вам вслед
Фото: Freepik by yanalya, PDM

Очень полезно выполнять различные отведения в стороны с гантелями; отведения в кросовере; отведения в тренажере "бабочка".

По словам тренера, это основные упражнения, которые будут разрабатывать ромбовидную мышцу. Мышцы кора поможет проработать подъем корпуса, классическое исполнение на коврике, можно поработать в планке также.

"Хотя сейчас многие начинают вещать о том, что вот, планка, грубо говоря, — не совсем безопасное упражнение, но, тем не менее, по минуте-полторы можно ее делать, мышцы-стабилизаторы к этому будут подключаться", — заключил Воробьев.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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