Зачем качать икроножные мышцы?

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, в чем плюсы работы с икроножными мышцами.
"Они важны для физической активности и повседневной жизни человека. Эти мышцы отвечают за множество движений, включая ходьбу, бег, прыжки и подъем по ступеням", — цитирует Соболь "СЭ".
Она добавила, что сильные икроножные мышцы улучшают выносливость всего тела. Еще благодаря им ноги выглядят красивыми и спортивными.
"Красивые, подтянутые ноги — это не только вопрос внешнего вида, но и самоощущения. Когда вы знаете, что ваши мышцы развиты, это придает уверенности", — считает тренер.
Она добавила, что тренировки икроножных мышц можно легко вписать в любую фитнес-программу.
Начать можно с подъемов на носки и переходить к более сложным упражнениям.
Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.