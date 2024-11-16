Зачем качать икроножные мышцы?

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, в чем плюсы работы с икроножными мышцами.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão, CC BY 3.0

"Они важны для физической активности и повседневной жизни человека. Эти мышцы отвечают за множество движений, включая ходьбу, бег, прыжки и подъем по ступеням", — цитирует Соболь "СЭ".

Она добавила, что сильные икроножные мышцы улучшают выносливость всего тела. Еще благодаря им ноги выглядят красивыми и спортивными.

"Красивые, подтянутые ноги — это не только вопрос внешнего вида, но и самоощущения. Когда вы знаете, что ваши мышцы развиты, это придает уверенности", — считает тренер.

Она добавила, что тренировки икроножных мышц можно легко вписать в любую фитнес-программу.

Начать можно с подъемов на носки и переходить к более сложным упражнениям.