Почему беговую дорожку не стоит держать дома?

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер и специалист по питанию Ксения Шульга считает, что перед покупкой беговой дорожки домой стоит знать о ее недостатках.

Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

Во-первых, есть риск падения с тренажера, что может привести к травмам. Дорожки могут шуметь, а с износом и техническим обслуживанием придется разбираться самому — приглашать специалиста для проверки тренажера нужно хотя бы раз в полгода или год.

"Качественная дорожка стоит немалых денег, в то время как некачественная может принести только неудобства", — цитирует тренера "СЭ".

Если у вас дома есть тренажер, это вовсе не значит, что теперь у вас будет идеальная физическая форма, поскольку для этого нужно заниматься регулярно.

"При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Лучше покупать механическую беговую дорожку", — заключила Шульга.

Уточнения

Беговая дорожка — аэробный спортивный тренажёр.

