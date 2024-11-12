Почему беговую дорожку не стоит держать дома?

Фитнес-тренер и специалист по питанию Ксения Шульга считает, что перед покупкой беговой дорожки домой стоит знать о ее недостатках.
Во-первых, есть риск падения с тренажера, что может привести к травмам. Дорожки могут шуметь, а с износом и техническим обслуживанием придется разбираться самому — приглашать специалиста для проверки тренажера нужно хотя бы раз в полгода или год.
"Качественная дорожка стоит немалых денег, в то время как некачественная может принести только неудобства", — цитирует тренера "СЭ".
Если у вас дома есть тренажер, это вовсе не значит, что теперь у вас будет идеальная физическая форма, поскольку для этого нужно заниматься регулярно.
"При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Лучше покупать механическую беговую дорожку", — заключила Шульга.
Беговая дорожка — аэробный спортивный тренажёр.
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