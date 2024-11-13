Экс-теннисист объяснил, почему ждать на корте побед от Медведева не приходится

Двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс-теннисист Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев вряд ли добьётся высоких результатов на Итоговом турнире года Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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По мнению эксперта, Медведеву может хватить победы над Алексом Де Минауром во втором туре, если тот затем обыграет американца Тейлора Фритца, а Янник Синнер выиграет у всех троих.

Однако Ольховский подчёркивает, что когда игрок говорит об усталости после сезона, ожидать от него высоких результатов не стоит. Эксперт отмечает, что желание победить и голод до побед играют важную роль в достижении успеха.

"Ты должен хотеть выиграть, должен быть голодным. Когда ты уже наелся тенниса и для тебя это не удовольствие, а тяжкий труд, уже тяжело обыгрывать соперников, которые одни из сильнейших на сегодняшний день", — объяснил Ольховский, которого цитирует Газета.Ru.

В первом матче Итогового турнира Фритц одержал победу над Медведевым со счётом 4:6, 3:6. В ходе игры Медведев несколько раз срывался эмоционально, за что ему дали штрафное очко. Во втором матче россиянин встретился с Де Минауром, но проиграл ему с аналогичным результатом — 3:6, 4:6.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.



Андре́й Станисла́вович Ольхо́вский (род. 15 апреля 1966, Москва) — советский и российский теннисист.

