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Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну

1:03
Спорт

Четырнадцатилетняя московская художественная гимнастка Николь Римарачин Диас выразила своё негодование по поводу предложения выступать за сборную Перу. Она считает это предательством своей родины, где она родилась и выросла, пишет EADaily.

Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Юная гимнастка подчеркнула, что её очень обидело предложение выступать за сборную другой страны, в которой она никогда не жила и на языке которой не говорит. Она добавила, что даже теоретически не может представить себе такую возможность.

Мать гимнастки, Ольга Мишра, также поделилась своим мнением по этому вопросу.

Она подчеркнула, что её дочь заслуживает возможности тренироваться в составе российской сборной и бороться за свои достижения честным путём.

"Пусть ей всего 14 лет, она еще только начинает взрослую карьеру. Но начинать свой путь с предательства — это неприемлемо. Переступить через себя ради каких-то мнимых благ — это просто скотство", — отметила мама спортсменки.

Уточнения

Перу́ устаревшее Пе́ру (исп. Perú, айм. и кечуа Piruw), официальное название — Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú [reˈpuβlika ðel peˈɾu], кечуа Piruw Mama Llaqta [piˈruw ˈmama ˈʎaχta], айм. Piruw Suyu [piˈruw ˈsuju]), — государство в Южной Америке. 

Худо́жественная гимна́стика — вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений и элементов без предмета, а также с предметом (булавы, мяч, скакалка, обруч, лента).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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