Дзюба хочет, чтобы Черчесов тренировал красно-белых

Футболист "Акрона" Артём Дзюба призвал назначить главным тренером московского "Спартака" осетинского специалиста Станислава Черчесова.

Он ранее возглавлял национальную сборную страны по футболу, сейчас же работает в казахстанском клубе.

"Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко — и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в "Спартаке" этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят", — сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".