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Дзюба хочет, чтобы Черчесов тренировал красно-белых

0:45
Спорт

Футболист "Акрона" Артём Дзюба призвал назначить главным тренером московского "Спартака" осетинского специалиста Станислава Черчесова.

Он ранее возглавлял национальную сборную страны по футболу, сейчас же работает в казахстанском клубе.

"Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко — и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в "Спартаке" этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят", — сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

В 2007 Черчесов возглавлял красно-белых. Однако через год его отправили в отставку.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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