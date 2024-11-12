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Президент РПЛ считает главным разочарованием сезона посещаемость

1:16
Спорт

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев недоволен посещаемостью нескольких матчей первого круга чемпионата России по футболу.

Президент РПЛ считает главным разочарованием сезона посещаемость
Фото: wikipedia.org

"Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей РПЛ. Я не буду называть клубы. Сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами — на это и надо равняться", — цитирует Алаева РИА Новости.

Самая низкая посещаемость оказалась на матче "Химки" — "Оренбург" (1029 зрителей), самая высокая — "Зенит" — "Спартак" (48534 зрителя).

Кстати, у "Химок" худший показатель посещаемости — 23 291 зрителей в 7 играх. Кроме того, в числе худших: "Акрон" (35 111 / 7 матчей) и "Ахмат" (37 887 / 8). Лучшие по посещаемости: "Зенит" (221 889 / 7), "Краснодар" (174 922 / 7) и "Спартак" (100 659 / 8).

Уточнения

«Хи́мки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Российской премьер-лиге. 

Александр Александрович Алаев (род. 30 октября 1979, Москва) — российский футболист, игрок в мини-футбол и пляжный футбол, а также футбольный функционер, исполнявший обязанности президента Российского футбольного союза с 25 декабря 2017 по 19 декабря 2018 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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