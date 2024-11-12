Джейк Пол подарил Майку Тайсону очень дорогого голубя

Боксёр Майк Тайсон с детства любит голубей и ранее говорил, что уход за ними был для него отдушиной.
Перед боем Тайсона Джейк Пол подарил ему "очень дорогого" голубя. Пол сказал, что купил его для соперника, на что Тайсон ответил, что птица похожа на дешевую и непородистую и он скормит ее своему соколу. Бой состоится 15 ноября (по мск. 16 ноября в 06:00), сообщает РБК Спорт.
Это будет восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Для Тайсона это первый не выставочный бой за последние 19 лет.
Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.
Джейк Джозеф Пол (англ. Jake Joseph Paul; род. 17 января 1997, Кливленд, Огайо, США) — американский актёр, видеоблогер и профессиональный боксёр.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.