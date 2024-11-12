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Джейк Пол подарил Майку Тайсону очень дорогого голубя

0:42
Спорт

Боксёр Майк Тайсон с детства любит голубей и ранее говорил, что уход за ними был для него отдушиной.

Джейк Пол подарил Майку Тайсону очень дорогого голубя
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lott, CC BY-SA 3.0

Перед боем Тайсона Джейк Пол подарил ему "очень дорогого" голубя. Пол сказал, что купил его для соперника, на что Тайсон ответил, что птица похожа на дешевую и непородистую и он скормит ее своему соколу. Бой состоится 15 ноября (по мск. 16 ноября в 06:00), сообщает РБК Спорт.

Это будет восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Для Тайсона это первый не выставочный бой за последние 19 лет.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

Джейк Джозеф Пол (англ. Jake Joseph Paul; род. 17 января 1997, Кливленд, Огайо, США) — американский актёр, видеоблогер и профессиональный боксёр. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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