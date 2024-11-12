Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с проигранным делом о клевете Алишера Усманова.
Она считает, что поступок Хайо Зеппельта — это "все, что нужно знать о "честном" спорте и "честной" немецкой журналистике".
"На этот раз он работал по заказу представителей американских фехтовальщиков. Только вот теперь его ложь оказалась настолько безумной, что ее опровергли даже и в США, и в ФРГ", — цитирует Захарову РБК Спорт.
Она добавила, что теперь признаться в собственном вранье придется и самому клеветнику.
Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.