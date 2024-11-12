Артем Дзюба: хочу попробовать тренировать

Игрок "Акрона" Артём Дзюба заявил, что хочет начать тренировать футболистов.
"Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями", — заявил 36-летний игрок.
Он добавил, что, если бы был тренером, позволял бы себе горячность только для защиты игроков и следовал бы своему кодексу: "четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов", пишет РБК Спорт.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.