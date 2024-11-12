Роман Ротенберг: заготовки СКА на матч с Авангардом сработали, но только один раз

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В КХЛ 11 ноября СКА в гостях проиграл "Авангарду" 1:2. Главный тренер армейцев Роман Ротенберг после матча высказал главные впечатления от встречи. По его словам, атмосфера на арене во время встречи была замечательной — настоящий праздник, полные трибуны. Игра в таких условиях — мечта каждого хоккеиста и тренера. Это пока лучшая атмосфера в текущем сезоне из матчей, где СКА играли, считает наставник.

Фото: Официальный сайт ХК "Авангард" by Пресс-служба ХК "Авангард"

"Была обоюдоострая игра, обе команды стремились к победе. Мы допустили в первом периоде две ошибки, нам забили дважды. Но наши хоккеисты проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создали много моментов. Однако удачу надо заслужить, при этом не нужен лишний пас. Надо просто реализовывать свои моменты, не заигрываться. От большого желания получили удаления в конце, это надо улучшить, убрать такие штрафы, когда мы полностью доминируем. Это неправильно", — добавил он.

Вопрос от Pravda. ru Ротенбергу касался того, сработали ли его заготовки именно на игру с "Авангардом".

"Заготовки наши сработали, но только один раз — потому что забили один гол. Если же посмотреть, как мы играли, то видно — игроки выполняли установку, просто есть одна важная деталь. Где-то, когда наш защитник бросает, нужны один или два игрока на "пятачке". Сейчас в КХЛ все вратари высокого уровня. И вратарь соперника сегодня очень хорошо отыграл. Но чтобы нам забивать больше, нужно, чтобы наши ребята играли на команду, закрывали обзор вратарю оппонентов. Если надо — один и второй. Тогда у нас будет больше голов. В целом работает та система, которая лучше исполняется. Нам нужно улучшить все детали и больше забивать. И тогда у команды есть моменты, и значит, она работает правильно", — отметил тренер.

В остальных играх дня "Торпедо" разгромило "Сочи" 7:1, "Нефтехимик" победил "Барыс" 4:1, а "Автомобилист" — "Адмирал" (4:3 по буллитам). "Амур" дома проиграл "Трактору" 3:4.

Ранее мы привели мнение Михаила Боярского о переходе в футбольный "Зенит" форварда Александра Соболева.

Уточнения

СКА — российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.



«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ. Чемпион РСФСР 1959 и 1973 годов. Чемпион России 2004 и 2021 годов. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года.

