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В России сообщили, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки

1:27
Спорт

Известный в прошлом хоккеист московского "Спартака", а ныне комментатор Артем Батрак, поделился своим мнением о перспективах российского нападающего Александра Овечкина, выступающего за "Вашингтон Кэпиталз", побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В интервью "Матч ТВ" Батрак высказал предположение о том, когда Овечкин сможет достичь этого исторического рубежа.

В России сообщили, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

"По тому, как он стартанул, такое впечатление, что в этом сезоне он уже побьет рекорд Гретцки. Хотя в это практически никто не верил относительно старта. Давайте так: относительно того, что происходило в НХЛ за первый месяц, Овечкин побьет рекорд Гретцки в конце регулярного чемпионата, в матче с 75‑го по 82‑й", — сообщил он.

Поводом для обсуждения послужила яркая игра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луис Блюз", состоявшегося в ночь на 10 ноября. "Вашингтон" одержал убедительную победу со счетом 8:1, а Александр Овечкин, оформив дубль, был признан первой звездой матча. Этот успех российского форварда еще раз подчеркнул его выдающиеся снайперские качества и актуализировал дискуссию о возможности побить рекорд Гретцки, который долгое время считался "вечным".

Уточнения

Артём Андреевич Батрак (род. 9 марта 1993, Москва) — российский хоккеист, нападающий. Хоккейный эксперт и комментатор на КХЛ ТВ и Матч ТВ. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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