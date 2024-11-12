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Бывший капитан "Спартака" свыше двух тысяч раз нарушил ПДД за три года

1:01
Спорт

Бывший капитан и защитник "Спартака" из Москвы, а ныне игрок подмосковных "Химок" Георгий Джикия, с 2021 года зафиксировал более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. Эту информацию распространил "Постньюс".

Бывший капитан "Спартака" свыше двух тысяч раз нарушил ПДД за три года
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Согласно источнику, Георгий Джикия получил 2148 штрафов, что в денежном выражении составляет 2 миллиона 32 тысячи рублей. За последние три с половиной года это означает, что в среднем он нарушал ПДД примерно 1,6 раза в день.

Из общего числа штрафов 44, на сумму 35 тысяч рублей, остаются неоплаченными. Наиболее часто Джикия нарушал скоростной режим — это произошло 1915 раз. Кроме того, его штрафовали 138 раз за неиспользование ремня безопасности и 45 раз за игнорирование дорожной разметки или знаков.

Уточнения

Гео́ргий Тама́зович Джи́кия (род. 21 ноября 1993, Москва) — российский футболист, защитник клуба «Химки».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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