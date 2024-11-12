Налоговая заблокировала счета фирм Хабиба Нурмагомедова

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Федеральная налоговая служба России приняла меры по блокировке счетов компаний, связанных с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Это событие было освещено в Telegram-канале Mash.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

Согласно публикации, блокировке подверглись счета организаций под названиями "Музей футбольного мяча" и "Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив", где Нурмагомедов указан как один из учредителей.

"Вероятно, из-за ошибок в сведениях и официальных бумагах. Фонд скрыл данные о своих учредителях в 2021 году. А музеем Хабиб рулил через НКО", — указано в сообщении.

Как было сообщено, с 1 июля счета Хабиба Нурмагомедова находятся под арестом из-за долга в сумме 297 миллионов рублей. Ранее налоговая служба уже закрывала некоторые из его компаний из-за предоставления недостоверной информации в документах. Однако, согласно информации от 15 августа, опубликованной в Telegram-канале SHOT, Нурмагомедов погасил все свои долги перед государством.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.

