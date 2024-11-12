Раскрыта причина, по которой "Зенит" станет чемпионом РПЛ

Евгений Ловчев, в прошлом игрок "Спартака", высказался о том, почему "Зенит" из Санкт-Петербурга, по его мнению, станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне. Его комментарии были опубликованы на спортивном канале "Матч ТВ".
"Я все время говорю, что "Зенит" будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав. Они будут бороться! Почему "Краснодар" не станет чемпионом? Тут дело в том, что "Краснодар" играет на пределе своих возможностей", — сообщил Евгений Ловчев.
10 ноября "Зенит" провел матч 15-го тура РПЛ, где одержал победу над "Ахматом" из Грозного со счетом 2:1. Игра началась с гола Арсена Адамова, который забил на второй минуте, открыв счет в пользу "Ахмата". Однако, уже через семь минут Густаво Мантуан сравнял счёт. В середине первого тайма Матео Кассьерра забил второй гол за "Зенит", что и стало решающим, установив итоговый счёт игры.
Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.
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