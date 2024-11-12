Раскрыта причина, по которой "Зенит" станет чемпионом РПЛ

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгений Ловчев, в прошлом игрок "Спартака", высказался о том, почему "Зенит" из Санкт-Петербурга, по его мнению, станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне. Его комментарии были опубликованы на спортивном канале "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

"Я все время говорю, что "Зенит" будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав. Они будут бороться! Почему "Краснодар" не станет чемпионом? Тут дело в том, что "Краснодар" играет на пределе своих возможностей", — сообщил Евгений Ловчев.

10 ноября "Зенит" провел матч 15-го тура РПЛ, где одержал победу над "Ахматом" из Грозного со счетом 2:1. Игра началась с гола Арсена Адамова, который забил на второй минуте, открыв счет в пользу "Ахмата". Однако, уже через семь минут Густаво Мантуан сравнял счёт. В середине первого тайма Матео Кассьерра забил второй гол за "Зенит", что и стало решающим, установив итоговый счёт игры.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

