Секреты стройного и подтянутого тела — тренируйся всего 4 минуты в день!

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Метод "Табата" — отличный выбор для тех, кто хочет быстро добиться видимых результатов. Разработанный японским учёным Изуми Табатой, он основан на чередовании высокоинтенсивных упражнений с короткими перерывами.

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Это позволяет ускорить метаболизм, улучшить выносливость и активно сжигать калории. Такая тренировка занимает всего несколько минут и подходит для любого уровня подготовки, позволяя тренироваться без оборудования даже дома.

Основные преимущества

Повышение выносливости и сжигание калорий. Быстрое ускорение метаболизма. Компактность — тренировка занимает всего 4 минуты

Как тренироваться?

20 секунд интенсивного упражнения (приседания, отжимания, прыжки). 10 секунд отдыха. Повторите цикл 8 раз.

Рекомендации

Всегда начинайте с разминки. Следите за техникой и пульсом. Чередуйте упражнения на верх и низ тела для лучшего восстановления.

Эти короткие, но эффективные тренировки помогут вам быстро привести себя в форму, заставляя окружающих восхищаться вашими результатами, пишет Sport24.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме



Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

