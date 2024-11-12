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Секреты стройного и подтянутого тела — тренируйся всего 4 минуты в день!

1:15
Спорт

Метод "Табата" — отличный выбор для тех, кто хочет быстро добиться видимых результатов. Разработанный японским учёным Изуми Табатой, он основан на чередовании высокоинтенсивных упражнений с короткими перерывами.

Секреты стройного и подтянутого тела — тренируйся всего 4 минуты в день!
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это позволяет ускорить метаболизм, улучшить выносливость и активно сжигать калории. Такая тренировка занимает всего несколько минут и подходит для любого уровня подготовки, позволяя тренироваться без оборудования даже дома.

Основные преимущества

  1. Повышение выносливости и сжигание калорий.
  2. Быстрое ускорение метаболизма.
  3. Компактность — тренировка занимает всего 4 минуты

Как тренироваться?

  1. 20 секунд интенсивного упражнения (приседания, отжимания, прыжки).
  2. 10 секунд отдыха.
  3. Повторите цикл 8 раз.

Рекомендации

  1. Всегда начинайте с разминки.
  2. Следите за техникой и пульсом.
  3. Чередуйте упражнения на верх и низ тела для лучшего восстановления.

Эти короткие, но эффективные тренировки помогут вам быстро привести себя в форму, заставляя окружающих восхищаться вашими результатами, пишет Sport24.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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