Секреты стройного и подтянутого тела — тренируйся всего 4 минуты в день!

Метод "Табата" — отличный выбор для тех, кто хочет быстро добиться видимых результатов. Разработанный японским учёным Изуми Табатой, он основан на чередовании высокоинтенсивных упражнений с короткими перерывами.
Это позволяет ускорить метаболизм, улучшить выносливость и активно сжигать калории. Такая тренировка занимает всего несколько минут и подходит для любого уровня подготовки, позволяя тренироваться без оборудования даже дома.
Эти короткие, но эффективные тренировки помогут вам быстро привести себя в форму, заставляя окружающих восхищаться вашими результатами, пишет Sport24.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме
Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.