Все будут завидовать твоим результатам — просто попробуй эту программу тренировок

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Профессор из Университета штата Аризона Гленн Гейссер поделился рекомендациями по наиболее эффективным упражнениям для комплексной тренировки всего тела.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

По мнению эксперта, тренировку стоит начинать с прыжков на скакалке, а также включить в программу выпады и приседания с махами.

После он советует переходить к алмазным отжиманиям. Для их выполнения необходимо принять упор лёжа на прямых руках, держать тело ровным, согнуть локти и опуститься грудью к полу, затем вернуться в исходное положение и прыжком подтянуть ноги к рукам.

Также Гейссер отметил важность подтягивания коленей к груди и выполнения обратной планки, пишет журнал Men Today.

В завершение тренировки он порекомендовал снова включить алмазные отжимания, но с более узкой постановкой рук.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.



Аризо́на — 48-й штат, вошедший в состав США. Расположен на юго-западе страны. Наряду с Ютой, Колорадо и Нью-Мексико входит в число «штатов четырёх углов».

