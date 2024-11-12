Все будут завидовать твоим результатам — просто попробуй эту программу тренировок

Профессор из Университета штата Аризона Гленн Гейссер поделился рекомендациями по наиболее эффективным упражнениям для комплексной тренировки всего тела.
По мнению эксперта, тренировку стоит начинать с прыжков на скакалке, а также включить в программу выпады и приседания с махами.
После он советует переходить к алмазным отжиманиям. Для их выполнения необходимо принять упор лёжа на прямых руках, держать тело ровным, согнуть локти и опуститься грудью к полу, затем вернуться в исходное положение и прыжком подтянуть ноги к рукам.
Также Гейссер отметил важность подтягивания коленей к груди и выполнения обратной планки, пишет журнал Men Today.
В завершение тренировки он порекомендовал снова включить алмазные отжимания, но с более узкой постановкой рук.
Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.
Аризо́на — 48-й штат, вошедший в состав США. Расположен на юго-западе страны. Наряду с Ютой, Колорадо и Нью-Мексико входит в число «штатов четырёх углов».
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