Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась списком эффективных упражнений для достижения желанных "кубиков" на прессе.
Первое место в её списке занимает русский твист. Чтобы его выполнить, необходимо сесть на пол, слегка отклониться назад и согнуть ноги в коленях. Руки нужно соединить в замок перед грудью. Затем поворачиваться корпусом вправо и тянуться руками к правому бедру, после чего повторить движение влево.
Далее Ротач советует скручивания с подъёмом колен. Это упражнение отлично прорабатывают верхний и нижний пресс, пишет Men Today.
Обратные скручивания — эффективны для нижней части пресса.
"Велосипед" — помогает включить в работу как прямые, так и косые мышцы живота.
Махи ногами — хорошо укрепляют нижнюю часть пресса и мышцы бёдер.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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