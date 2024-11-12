Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась списком эффективных упражнений для достижения желанных "кубиков" на прессе.

Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Первое место в её списке занимает русский твист. Чтобы его выполнить, необходимо сесть на пол, слегка отклониться назад и согнуть ноги в коленях. Руки нужно соединить в замок перед грудью. Затем поворачиваться корпусом вправо и тянуться руками к правому бедру, после чего повторить движение влево.

Далее Ротач советует скручивания с подъёмом колен. Это упражнение отлично прорабатывают верхний и нижний пресс, пишет Men Today.

Обратные скручивания — эффективны для нижней части пресса.

"Велосипед" — помогает включить в работу как прямые, так и косые мышцы живота.

Махи ногами — хорошо укрепляют нижнюю часть пресса и мышцы бёдер.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

