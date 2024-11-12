Балерина рассказала, как сохранить здоровье стоп

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина рассказала, как сохранить стопы здоровыми.

Фото: IG Анастасии Волочковой is licensed under public domain

По ее словам, избежать проблем со здоровьем помогут регулярные занятия спортом.

"Движения стоп, как правило, однообразны. Это может привести к различным заболеваниям. Снижение функциональности движений стоп оказывает влияние на осанку и на здоровье спины. Это может провоцировать судороги и другие неприятные явления", — цитирует Бахтурину "Чемпионат".

Балерина отметила, что со стопами обязательно нужно работать. Для этого отлично подойдут: релеве; упражнения с фитнес-резинкой; прокатывание стоп МФР-мячом; поднятие и удержание предмета стопой.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.



Бале́т — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

