Упражнение ножницы поможет прокачать мышцы пресса

Упражнение "ножницы" поможет проработать мышцы живота и бедер.
"Ножницы" можно совмещать с другими упражнениями на пресс для более эффективного тренировочного комплекса", — цитирует мастера-тренера сети фитнес-клубов Романа Филиппенко "Чемпионат".
По его словам, при выполнении упражнения основная часть нагрузки ложится на прямую и косые мышцы живота. Они работают при статическом удержании положения ног. А динамическое движение включает бёдра и ягодицы. Кроме того, работают и нижние мышцы пресса.
Чтобы выполнить классические ножницы, лягте на пол, плотно прижмитесь спиной к нему. Руки должны быть вдоль корпуса. Пресс напряжен.
Поясницу от пола не отрывайте на протяжении всего упражнения. Затем поднимите ноги от пола примерно на 20-25 см. Поднимите правую ногу под углом в 45 градусов от пола, левую ногу в это время опустите, не доводя до пола на 5-10 см. Меняйте поочерёдно ноги.
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