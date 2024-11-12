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Упражнения, которые помогут вам справиться с усталостью и напряжением на работе

3:04
Спорт

В современном мире многие из нас проводят большую часть дня за столом, погруженные в работу. Сидячий образ жизни может привести к различным проблемам со здоровьем, включая боли в спине, напряжение в шее и ухудшение общего самочувствия. Однако даже небольшие физические нагрузки могут значительно улучшить ваше состояние. В этой статье мы представим десять простых упражнений, которые можно выполнять прямо в офисе или дома, не отвлекаясь от работы.

Упражнения, которые помогут вам справиться с усталостью и напряжением на работе
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

1. Наклоны головы

Сидя на стуле, медленно наклоняйте голову вправо, удерживая ее в этом положении на 15-20 секунд. Затем повторите на левую сторону. Это упражнение помогает снять напряжение в шее.

2. Повороты плеч

Сядьте прямо и поднимите плечи к ушам, затем опустите их вниз. Повторите это движение 10 раз, а затем сделайте круговые движения плечами вперед и назад по 5 раз.

3. Растяжка спины

Сидя на стуле, скрестите руки на груди и сделайте глубокий вдох. На выдохе наклонитесь вперед, стараясь достать грудью до колен. Удерживайте позицию 15-20 секунд.

4. Подъемы на носки

Встаньте и поднимитесь на носки, удерживаясь на них несколько секунд. Это упражнение помогает улучшить кровообращение в ногах. Повторите 10-15 раз.

5. Приседания у стула

Встаньте перед стулом и выполните приседания, как будто собираетесь сесть. Убедитесь, что ваши колени не выходят за линию носков. Повторите 10-15 раз.

6. Растяжка запястий

Сложите руки перед собой и потяните пальцы одной руки другой, удерживая растяжку 15-20 секунд для каждого запястья. Это поможет снять напряжение при длительной работе за компьютером.

7. Вращение голеностопов

Сядьте и поднимите одну ногу от пола. Вращайте голеностопом по часовой стрелке и против часовой стрелки по 5 раз в каждую сторону для каждой ноги.

8. Упражнение "Скручивания"

Сидя на стуле, положите правую руку на левое колено и аккуратно поверните корпус влево, удерживая позицию 15-20 секунд. Повторите с другой стороны.

9. Дыхательная гимнастика

Сядьте удобно и закройте глаза. Делайте глубокие вдохи через нос и медленные выдохи через рот. Повторяйте это в течение 5 минут для расслабления ума и тела.

Регулярные физические упражнения, даже самые простые, могут значительно улучшить ваше самочувствие и повысить продуктивность на работе. Постарайтесь выделять несколько минут каждый час для выполнения этих упражнений. Помните: ваше здоровье — это инвестиция в будущее!

Уточнения

Запя́стье — отдел верхней конечности между костями предплечья (лучевой и локтевой) и пястными костями (пястью), образованный восемью костями.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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