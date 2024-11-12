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Упражнения для крепких мышц шеи и плеч

2:51
Спорт

Боли в шее и плечах — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно те, кто проводит много времени за компьютером или в статическом положении. В этой статье мы рассмотрим важность мышц шеи и плеч, а также предложим ряд эффективных упражнений.

Упражнения для крепких мышц шеи и плеч
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, CC BY 4.0

Почему важно укреплять мышцы шеи и плечевого пояса?

  • Поддержка осанки. Сильные мышцы шеи и плеч помогают поддерживать правильную осанку, что снижает нагрузку на позвоночник и предотвращает развитие хронических болей.
  • Улучшение кровообращения. Регулярные упражнения способствуют улучшению кровообращения в области шеи и плеч, что помогает доставлять кислород и питательные вещества к мышцам.
  • Снижение стресса. Напряжение в мышцах шеи может быть связано со стрессом. Упражнения помогают расслабить эти мышцы и снизить уровень стресса.

Упражнения для укрепления мышц шеи и плечевого пояса

1. Наклоны головы

Как выполнять. Сядьте прямо, опустите плечи. Наклоните голову вправо, стараясь прикоснуться ухом к плечу. Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд, затем повторите в другую сторону.

Повторения: 3-5 раз на каждую сторону.

2. Повороты головы

Как выполнять. Сидя или стоя, медленно поворачивайте голову вправо, пытаясь посмотреть через плечо. Задержитесь на 15-30 секунд, затем повторите влево.

Повторения: 3-5 раз на каждую сторону.

3. Упражнение «Кошка-Корова»

Как выполнять. Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами. На вдохе прогните спину вниз (поза коровы), на выдохе округлите спину (поза кошки). Повторяйте плавно.

Повторения: 10-15 раз.

4. Подъемы плеч

Как выполнять. Сядьте или встаньте прямо. Поднимите плечи к ушам, задержитесь на несколько секунд и опустите их вниз.

Повторения: 10-15 раз.

5. Упражнение с резинкой

Как выполнять. Возьмите резинку (или эспандер) обеими руками на уровне груди. Растяните резинку, разводя руки в стороны, затем вернитесь в исходное положение.

Повторения: 10-15 раз.

Укрепление мышц шеи и плечевого пояса — важный аспект профилактики болей в шее. Регулярные упражнения помогут не только улучшить физическое состояние, но и повысить качество жизни в целом. Не забывайте уделять внимание своему телу и заботиться о нем.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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