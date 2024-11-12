Упражнения для крепких мышц шеи и плеч

Боли в шее и плечах — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно те, кто проводит много времени за компьютером или в статическом положении. В этой статье мы рассмотрим важность мышц шеи и плеч, а также предложим ряд эффективных упражнений.
Как выполнять. Сядьте прямо, опустите плечи. Наклоните голову вправо, стараясь прикоснуться ухом к плечу. Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд, затем повторите в другую сторону.
Повторения: 3-5 раз на каждую сторону.
Как выполнять. Сидя или стоя, медленно поворачивайте голову вправо, пытаясь посмотреть через плечо. Задержитесь на 15-30 секунд, затем повторите влево.
Повторения: 3-5 раз на каждую сторону.
Как выполнять. Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами. На вдохе прогните спину вниз (поза коровы), на выдохе округлите спину (поза кошки). Повторяйте плавно.
Повторения: 10-15 раз.
Как выполнять. Сядьте или встаньте прямо. Поднимите плечи к ушам, задержитесь на несколько секунд и опустите их вниз.
Повторения: 10-15 раз.
Как выполнять. Возьмите резинку (или эспандер) обеими руками на уровне груди. Растяните резинку, разводя руки в стороны, затем вернитесь в исходное положение.
Повторения: 10-15 раз.
Укрепление мышц шеи и плечевого пояса — важный аспект профилактики болей в шее. Регулярные упражнения помогут не только улучшить физическое состояние, но и повысить качество жизни в целом. Не забывайте уделять внимание своему телу и заботиться о нем.
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