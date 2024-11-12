Тренер рассказал, какая команда поразила его в первом круге РПЛ

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Футбольный тренер Ринат Билялетдинов назвал московский клуб "Локомотив" главным открытием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Чивиста, CC BY-SA 3.0

Он признался, что был удивлён игрой команды в первом круге и отметил, что в "Локомотив" были подобраны хорошие игроки благодаря работе школы и академии.

Билялетдинов также обратил внимание на единодушие в действиях игроков "железнодорожников", их способность быстро реализовывать моменты и результативную игру Алексея Батракова, который забил два гола с пенальти и стал лучшим бомбардиром турнира, пишет Газета.Ru.

"В важные моменты футболисты быстро пытаются реализовать моменты. Получается приятная глазу картина. Батраков не случайно сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Сочетание командных и индивидуальных действий подбросило "Локомотив" на верх турнирной таблицы", — сказал Билялетдинов.

В пятнадцатом туре Российской премьер-лиги "Локомотив" одержал победу над "Факелом" из Воронежа. Матч состоялся на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился со счётом 2:1.

Первый гол в этой встрече забил Алексей Батраков, игрок "железнодорожников", которому всего 19 лет. Он реализовал пенальти на 29-й минуте игры. "Факел" сравнял счёт на 84-й минуте благодаря голу Евгения Маркова. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав ещё один пенальти.

После первого круга "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Лидером остаётся "Краснодар" (37 очков), на втором месте — "Зенит" из Санкт-Петербурга (36 очков).

Уточнения

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.



Рина́т Сая́рович Билялетди́нов (род. 17 августа 1957, Москва) — советский и российский футболист, полузащитник; тренер.

