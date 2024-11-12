Возвращение продажи пива на стадионы не вернёт на них зрителей и не пополнит бюджет РФС

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В следующем году на российских стадионах может возобновиться продажа пива. Законопроект, который позволит это сделать, планируют принять после новогодних праздников. Возвращение пенного напитка поможет Российскому футбольному союзу пополнить бюджет на десятки миллионов рублей.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

Основатель Межрегиональной общественной организации "Общество защиты потребителей в сфере спорта "Объединение спортивных болельщиков" Всеволод Алексеев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал это предложение.

Общественник напомнил, что вопрос о возвращении пива на стадионы поднимался неоднократно, в том числе в преддверии и после Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Опыт проведения мероприятия тогда показал, что продажа пива не вызвала никаких проблем.

"Другое дело, что в нынешних реалиях то вряд ли будет способствовать возвращению зрителей на стадионы, потому что для того, чтобы пополнить бюджет Российскому футбольному союзу, скорее нужно как-то откорректировать существующую ситуацию с паспортом болельщика, который привел к массовому оттоку посетителей спортивных арен, и они сейчас заполняются, дай бог, на 20%, в каких-то матчах может на 30% от их вместимости", — объяснил Алексеев.

Пиво может быть интересно тем, кто уже оформил паспорт болельщика и посещает спортивные арены, но глобально проблему с посещаемостью это не решит, уверен эксперт.

"Здесь нужно принимать какие-то более значимые меры для того, чтобы упростить людям поход на стадион и снять какие-то лишние избыточные меры, тем более, как все мы знаем, эта мера действует крайне избирательно... Бюджет РФС таким способом сильно пополнить вряд ли получится. Потому что для того чтобы получить от продажи пива, его кто-то должен пить, логично? А если количество этих людей достаточно незначительное по сравнению с вместимостью футбольных арен, то и значительных доходов это не принесет, реализация этого продукта на аренах", — сказал Алексеев.

Эксперт полагает, что минусы возвращения продажи пива на стадионы вряд ли возможны, поскольку люди и так пьют эти напитки до начала матча и в перерывах. Во время матчей зрители обычно сидят на трибунах, и вряд ли это приведёт к значительному опьянению.

Кроме того, современные стадионы практически не имеют мёртвых зон, и любого зрителя можно идентифицировать. Меры, введённые более 10 лет назад для предотвращения нарушений правил поведения зрителей на стадионах, также помогут минимизировать количество правонарушений, добавил Алексеев.

Он считает, что возвращение пива на стадионы не ухудшит ситуацию во время наиболее популярных спортивных соревнований.

"За границей пиво разрешено на стадионах, пивные бренды активно участвуют, в том числе, в рекламе, в рекламных продуктах, спонсируют ведущие европейские первенства по различным видам спорта, и это считается в принципе нормой", — напомнил общественник.

В России продажа пива была прекращена, что привело к потере рекламных прав и доходов от рекламы ведущих пивоваренных компаний. В своё время, например, "Балтика" была федеральным спонсором Чемпионата России по футболу, добавил эксперт.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

