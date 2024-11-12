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Бывший тренер "Зенита" Петржела сообщил, что в Чехии о России пишут лишь плохое

1:03
Спорт

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился информацией об отсутствии трансляций российского футбола в Чехии и отметил, что чешские СМИ публикуют о России исключительно негативные материалы, как сообщает Sport24.

Бывший тренер "Зенита" Петржела сообщил, что в Чехии о России пишут лишь плохое
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

"Я бы смотрел российский футбол, потому что работал в России. Но в Чехии ничего не показывают и не пишут о российском футболе. О России здесь пишут только плохие вещи. Мне это не нравится", — поделился Властимил Петржела.

Чешский специалист руководил "Зенитом" в период с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда завоевала серебряные медали РПЛ в сезоне 2003 года, уступив чемпионство московскому ЦСКА, а третье место тогда занял "Рубин" из Казани. После работы в Петербурге Петржела тренировал азербайджанский "Нефтчи" и различные клубы в Словакии и Чехии.

Уточнения

Властими́л Петрже́ла (чеш. Vlastimil Petržela; род. 20 июля 1953, Простеёв, Чехословакия) — чехословацкий футболист, чехословацкий и чешский тренер, игрок сборной Чехословакии, участник чемпионата мира по футболу 1982 года.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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