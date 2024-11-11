Артем Дзюба сообщил о желании стать тренером

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Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба рассказал о своих планах стать тренером, о чём сообщает "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"В целом хочу попробовать, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны", — поделился Артем Дзюба.

Футболист присоединился к "Акрону" во время летнего трансферного периода. За новый клуб он провел шесть встреч, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. В игре 12-го тура РПЛ против своего бывшего клуба "Зенита" (0:5) Дзюба травмировался и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте, уступив место кабовердианцу Жилсону Беншимолу.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

