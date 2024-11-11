Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты запекания стейка в духовке, которые стоит узнать каждому
Советы по управлению борщевиком: как защитить свой огород
Россияне восхитились северным сиянием в нетипичных для него местах
Эта иномарка была известна всей советской Москве
Помпеи устанавливают новые правила для туристов
Сила хвойных в дизайне: озеленение, очищение и красота круглый год
Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты
Почему появляются прыщи на ягодицах и что с этим делать?
Оставшийся лук может быть полезен: секрет хранения авокадо от эксперта

Артем Дзюба сообщил о желании стать тренером

0:45
Спорт

Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба рассказал о своих планах стать тренером, о чём сообщает "Матч ТВ".

Артем Дзюба сообщил о желании стать тренером
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"В целом хочу попробовать, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны", — поделился Артем Дзюба.

Футболист присоединился к "Акрону" во время летнего трансферного периода. За новый клуб он провел шесть встреч, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. В игре 12-го тура РПЛ против своего бывшего клуба "Зенита" (0:5) Дзюба травмировался и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте, уступив место кабовердианцу Жилсону Беншимолу.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как обеззаразить почву от болезней?
Садоводство, цветоводство
Как обеззаразить почву от болезней?
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США
Экономика и бизнес
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США Аудио 
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет
Домашние животные
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет Аудио 
Популярное
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения

Как заставить спатифиллум цвести? Узнайте проверенные советы по уходу и подкормке, которые помогут вашему растению расцвести и выглядеть здоровым.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Последние материалы
Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты
Артем Дзюба сообщил о желании стать тренером
Почему появляются прыщи на ягодицах и что с этим делать?
Оставшийся лук может быть полезен: секрет хранения авокадо от эксперта
Япония одобрила ввоз гибридных авто в Россию
Госдума предлагает ввести обязательные скидки на авиабилеты для детей
Простой способ победить вздутие и тяжесть после обильного застолья
Почему расположение грядок не всегда должно быть с севера на юг?
Огурцы для здоровья: простой рецепт освежающего напитка
Почему кот — это ваш лучший друг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.