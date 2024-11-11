Михаил Боярский раскрыл, считает ли провальным переход Соболева в "Зенит"

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Известный актер и фанат "Зенита" Михаил Боярский, выразил уверенность в скорой полной адаптации Александра Соболева в петербургском клубе, как сообщает Sport24.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

"То, что нет голов в РПЛ, это Саша ещё прогрессирует. Таких высоких игроков, которые могут сыграть на втором этаже, у нас мало. Соболев вот-вот вольется в команду окончательно и бесповоротно", — сказал Боярский.

30 августа был официально оформлен трансфер Соболева из "Спартака" в "Зенит" с контрактом по формуле "3+1". Нападающий перестал появляться в составе московской команды после первого тура РПЛ, где "Спартак" уступил "Оренбургу" (0:2). По информации медиа, игрок лично проинформировал главного тренера Деяна Станковича о своем желании покинуть клуб, после чего больше не выступал за красно-белых.

Уточнения

Александр Сергеевич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

