Михаил Боярский раскрыл, считает ли провальным переход Соболева в "Зенит"

Известный актер и фанат "Зенита" Михаил Боярский, выразил уверенность в скорой полной адаптации Александра Соболева в петербургском клубе, как сообщает Sport24.
"То, что нет голов в РПЛ, это Саша ещё прогрессирует. Таких высоких игроков, которые могут сыграть на втором этаже, у нас мало. Соболев вот-вот вольется в команду окончательно и бесповоротно", — сказал Боярский.
30 августа был официально оформлен трансфер Соболева из "Спартака" в "Зенит" с контрактом по формуле "3+1". Нападающий перестал появляться в составе московской команды после первого тура РПЛ, где "Спартак" уступил "Оренбургу" (0:2). По информации медиа, игрок лично проинформировал главного тренера Деяна Станковича о своем желании покинуть клуб, после чего больше не выступал за красно-белых.
Александр Сергеевич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Как заставить спатифиллум цвести? Узнайте проверенные советы по уходу и подкормке, которые помогут вашему растению расцвести и выглядеть здоровым.