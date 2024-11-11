Российским судьям повысят гонорары

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С середины 2025 года судьи в российском футболе будут получать увеличенные выплаты. Такую информацию опубликовал "Спорт-Экспресс", ссылаясь на официальное заявление РФС.

Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

По данным издания, главному судье матча с 1 июля 2025 года будут платить ₽214 тысяч вместо прежних 200, ассистентам и судьям ВАР повысят оплату до ₽107 тысяч с нынешних 100. Помощники видеоарбитров станут получать ₽53,5 тысячи вместо действующих 50.

"Повышение в разной степени коснется и судей первой и второй лиг", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 8 ноября РФС отстранил арбитра Безбородова от судейства матчей РПЛ и других турниров под руководством РФС до завершения сезона-2024/25.

Уточнения

Арбитр (от лат. arbiter), в общем значении — спортивный судья в некоторых видах спортивных состязаний (например, футбольный судья).

