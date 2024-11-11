Тренер рассказал, как отжиматься в гравитроне

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Фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

"Это тренажёр, который имеет несколько способов использования — подтягивания и вертикальные отжимания", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Чтобы выполнить отжимания в гравитроне, нужно поставить на оборудовании вес меньше своего, чтобы была нагрузка.

Чем больше вы хотите нагрузить мышцы, тем меньше должен быть противовес. После этого займите исходное положение — упритесь руками в брусья и стойте на платформе, которая закреплена к противовесу. Локти немного согнуты. Спина должна быть прямой.

Затем опуститесь вниз на вдохе, сгибая руки в локтях, при этом локти должны расходиться примерно на 45 градусов в стороны. Немного отведите таз, а корпус немного наклоните вперёд.

Опуститесь до образования прямого угла в локтях, плечо должно быть горизонтально полу. А на выдохе оттолкнитесь руками от брусьев и вернитесь в исходное положение.

Важно, что в верхней точке движения руки можно до конца не выпрямлять, чтобы не перегружать суставы. Работать должны именно мышцы.

Уточнения

Гравитрон — многофункциональный тренажёр для выполнения упражнений на мышцы спины, груди, рук и ягодиц.

