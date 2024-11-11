Боец UFC Джонс советует Анкалаеву не завидовать, а тренироваться

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Чемпион UFC Джон Джонс призвал бойца ММА Магомеда Анкалаева больше тренироваться, а не тратить время на зависть.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Джонс уверен, что у Анкалаева не получилось его оскорбить предположениями о страхе выйти против временного чемпиона Тома Аспиналла.

"Магомед, зависть не принесет тебе статуса легенды, мой друг. Тренируйся усерднее, ненавидь меньше", — написал Джонс.

Ранее Джон намекнул на завершение карьеры после боя со Стипе Миочичем 16 ноября. Анкалаев, узнав это, написал, что "кажется, кто-то боится большого Тома". Тогда Джонс предложил Анкалаеву побить несколько его рекордов для начала, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.

