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Пиво могут начать продавать на стадионах российских футбольных клубов

0:52
Спорт

На стадионах российских футбольных клубов в разных городах страны хотят разрешить торговлю пивом для фанатов.

Пиво могут начать продавать на стадионах российских футбольных клубов
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Законопроект о снятии запрета на распитие пива на стадионах рассмотрят в Госдуме в начале 2025 года, рассказал депутат Дмитрий Свищев. Он уточнил, главная проблема в вопросе отмены ограничения заключалась в позиции руководства Российского футбольного союза и производящих пенное компаний.

Сейчас же глава организации Максим Митрофанов поменял мнение и выступил за разрешение потребления некрепкого алкоголя на спортивных площадках во время футбольных игр.

По словам Свищева, на решение о снятии ограничений повлияет возможность пополнить бюджет союза благодаря продаже пива, пишет Telegram-канал Mash.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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