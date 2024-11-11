Пиво могут начать продавать на стадионах российских футбольных клубов

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

На стадионах российских футбольных клубов в разных городах страны хотят разрешить торговлю пивом для фанатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Законопроект о снятии запрета на распитие пива на стадионах рассмотрят в Госдуме в начале 2025 года, рассказал депутат Дмитрий Свищев. Он уточнил, главная проблема в вопросе отмены ограничения заключалась в позиции руководства Российского футбольного союза и производящих пенное компаний.

Сейчас же глава организации Максим Митрофанов поменял мнение и выступил за разрешение потребления некрепкого алкоголя на спортивных площадках во время футбольных игр.

По словам Свищева, на решение о снятии ограничений повлияет возможность пополнить бюджет союза благодаря продаже пива, пишет Telegram-канал Mash.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

