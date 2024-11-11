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Андрей Рублёв переместился на восьмую строчку мирового рейтинга

Спорт

В обновлённом рейтинге ATP российский теннисист Андрей Рублёв переместился с девятого на восьмое место.

Андрей Рублёв переместился на восьмую строчку мирового рейтинга
Фото: сommons.wikimedia.org by aarublevnews, CC BY 2.0

Это произошло после того, как Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Меце, но был вынужден отказаться от дальнейшего участия из-за подозрений на травму живота.

В то время как Рублёв борется с небольшой травмой, итальянец Янник Синнер уже обеспечил себе первое место в рейтинге ATP по итогам сезона. За ним следуют Александр Зверев из Германии (2 место) и Карлос Алькарас из Испании (3 место).

В новом рейтинге ATP Новак Джокович опустился на шестое место, потеряв одну строчку. Даниил Медведев продолжает удерживать лидерство среди российских теннисистов, занимая четвёртое место в мировом рейтинге. Карен Хачанов сохраняет свою позицию в топ-20, оставаясь на 19-й строчке. В топ-100 также вошли Роман Сафиуллин (60-е место) и Павел Котов (85-е место).

Уточнения

Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист, Олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой).

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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