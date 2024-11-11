Канадский олимпиец поддерживает Овечкина в борьбе за рекорд Гретцки

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Эрик Линдрос, олимпийский чемпион и бывший игрок сборной Канады, высказал мнение о вероятности того, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

"Думаю, он может побить рекорд в этом сезоне. Посмотрите на его темп, он забивает по несколько шайб за игру. Поэтому думаю, возможно, он сделает это к концу февраля", — заявил Линдрос.

10 ноября Александр Овечкин оформил дубль в победном поединке против "Сент-Луис Блюз" со счетом 8:1, что позволило ему сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы. Гретцки, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу голов в регулярных чемпионатах, забил 894 шайбы в 1487 играх.

Ранее Гретцки высказал уверенность, что Овечкин сможет превзойти его достижения, утверждая, что дело не в том, будет ли это сделано, а в том, когда именно это произойдет. Он отметил, что это событие станет значительным для хоккея в целом.

Уточнения

Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых известных спортсменов XX века.



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года.

