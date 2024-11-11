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Тренер Спартака отметил вклад Дзюбы в развитие футбола в России

1:05
Спорт

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович прокомментировал результаты 15-го тура Российской премьер-лиги против "Акрона", отметив значительный вклад нападающего Артёма Дзюбы в развитие футбольной культуры в стране. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Тренер Спартака отметил вклад Дзюбы в развитие футбола в России
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Станкович подчеркнул, что во время подготовки к недавнему матчу команда уделяла особое внимание действиям 36-летнего игрока.

"Мы анализировали соперника, старались ограничить из возможности при контратаках и прессинге. Я знаю, что у Дзюбы яркая карьера, что он забил много голов и сделал большой вклад в российский футбол, надо отдать ему должное за это", — заявил Станкович.

Матч закончился с результатом 4:0. Первые точки на табло поставил Тео Бонгонда в первом тайме. Во второй половине игры отличились Манфред Угальде, дважды поразивший ворота соперника, и снова Бонгонда. На 0:4 игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев получил красную карточку. 

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника. После завершения карьеры — тренер.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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