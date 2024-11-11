Восемь простых упражнений для водителей. Их можно и нужно выполнять прямо за рулём

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Многие люди проводят много времени за рулём автомобиля, будь то профессиональные водители или любители путешествовать. Длительные поездки могут негативно сказаться на здоровье, поэтому важно заботиться о своём самочувствии даже во время вождения.

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Вот несколько упражнений, которые можно выполнять прямо за рулём:

Втягивание и расслабление стенок брюшного пресса активизирует кровообращение и повышает тонус организма. Вдавливание лопаток и поясницы в спинку сиденья снижает напряжение на позвоночник. Поднимание и опускание плеч предотвращает остеохондроз и улучшает кровообращение. Вытягивание шеи вверх и расслабление снимает напряжение с шейных мышц и улучшает кровообращение. Сжатие и последующее расслабление мышц ягодиц восстанавливает приток крови в области малого таза, предотвращая простатит и геморрой. Опора тела на руль и выполнение круговых движений ступнями предотвращает затекание нижних конечностей. Скрещивание ладоней за головой и напряжение шейных мышц снижает напряжение на позвоночнике и предотвращает затекание мышц шеи. Положение ладоней на лбу и преодоление сопротивления шеи укрепляет мышцы шеи.

Помимо этих упражнений, во время длительных переездов рекомендуется делать остановки для отдыха и лёгкой разминки, выполняя приседания, наклоны и бег на месте.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).



