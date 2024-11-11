Тренеру Акрона не понравилась игра Артёма Дзюбы против Спартака

Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев раскритиковал игру нападающего Артёма Дзюбы после матча 15-го тура Российской Премьер-лиги против московского "Спартака". Он заявил, что у Дзюбы возникали проблемы в некоторых эпизодах, и этот матч не был для него успешным.
Тедеев объяснил, что трудности Дзюбы связаны с общей неудачной игрой команды, однако причины этого предпочёл не называть.
"Отдельными эпизодами у него что-то не получалось. Понятное дело, что это был его не лучший матч, не все получилось у команды в целом, на это были определенные причины", — сказал Тедеев, которого цитирует Газета.Ru.
Тренер также отметил, что команда слишком глубоко ушла в оборону в первом тайме, что затруднило передачу мяча Дзюбе.
Матч закончился со счётом 4:0. В первом тайме забил Тео Бонгонда. Во втором тайме отличились Манфред Угальде (дважды) и Бонгонда. Игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев получил красную карточку при счёте 0:4.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».
За́ур (Заурбек) Эдуардович Тедеев (род. 18 сентября 1981, Орджоникидзе) — российский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника.
«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.