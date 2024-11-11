Тренеру Акрона не понравилась игра Артёма Дзюбы против Спартака

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Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев раскритиковал игру нападающего Артёма Дзюбы после матча 15-го тура Российской Премьер-лиги против московского "Спартака". Он заявил, что у Дзюбы возникали проблемы в некоторых эпизодах, и этот матч не был для него успешным.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Тедеев объяснил, что трудности Дзюбы связаны с общей неудачной игрой команды, однако причины этого предпочёл не называть.

"Отдельными эпизодами у него что-то не получалось. Понятное дело, что это был его не лучший матч, не все получилось у команды в целом, на это были определенные причины", — сказал Тедеев, которого цитирует Газета.Ru.

Тренер также отметил, что команда слишком глубоко ушла в оборону в первом тайме, что затруднило передачу мяча Дзюбе.

Матч закончился со счётом 4:0. В первом тайме забил Тео Бонгонда. Во втором тайме отличились Манфред Угальде (дважды) и Бонгонда. Игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев получил красную карточку при счёте 0:4.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



За́ур (Заурбек) Эдуардович Тедеев (род. 18 сентября 1981, Орджоникидзе) — российский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника.



«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году.

