Спортивный директор "Спартака" Амарал сообщил об уходе из команды

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Московский "Спартак" сообщил об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала. Об этом команда объявила в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Португалец, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает "Спартак" по соглашению сторон. Мы благодарим Томаша за проделанную работу. Желаем ему успехов в карьере", — сказано в сообщении.

Новость о расставании с Амаралом последовала за уверенной победой "Спартака" над "Акроном" в матче РПЛ со счетом 4:0. Тео Бонгонда открыл счёт в первом тайме, а во втором Манфред Угальде оформил дубль, а Бонгонда забил второй гол в матче. В концовке встречи игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев был удален с поля.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

