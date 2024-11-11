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Спортивный директор "Спартака" Амарал сообщил об уходе из команды

0:50
Спорт

Московский "Спартак" сообщил об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала. Об этом команда объявила в своём Telegram-канале.

Спортивный директор "Спартака" Амарал сообщил об уходе из команды
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Португалец, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает "Спартак" по соглашению сторон. Мы благодарим Томаша за проделанную работу. Желаем ему успехов в карьере", — сказано в сообщении.

Новость о расставании с Амаралом последовала за уверенной победой "Спартака" над "Акроном" в матче РПЛ со счетом 4:0. Тео Бонгонда открыл счёт в первом тайме, а во втором Манфред Угальде оформил дубль, а Бонгонда забил второй гол в матче. В концовке встречи игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев был удален с поля.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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