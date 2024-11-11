Спортивный директор "Спартака" Амарал сообщил об уходе из команды

Московский "Спартак" сообщил об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала. Об этом команда объявила в своём Telegram-канале.
"Португалец, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает "Спартак" по соглашению сторон. Мы благодарим Томаша за проделанную работу. Желаем ему успехов в карьере", — сказано в сообщении.
Новость о расставании с Амаралом последовала за уверенной победой "Спартака" над "Акроном" в матче РПЛ со счетом 4:0. Тео Бонгонда открыл счёт в первом тайме, а во втором Манфред Угальде оформил дубль, а Бонгонда забил второй гол в матче. В концовке встречи игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев был удален с поля.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.