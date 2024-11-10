Овечкин вошёл в тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ

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Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вошёл в тройку лучших игроков завершившегося игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

В матче в ночь на 10 ноября против "Сент-Луис Блюз", завершившемся победой "Вашингтона" со счётом 8:1, Овечкин оформил дубль и был признан первой звёздой встречи. В итоге, по результатам всех матчей дня, россиянин удостоился звания третьей звезды.

Лидером игрового дня стал американский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатан Куик. Второй звездой признан его соотечественник, нападающий "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

