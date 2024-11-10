Стало известно, прибудет ли Миранчук в российскую сборную

Несмотря на выход "Атланты Юнайтед" в четвертьфинал плей-офф MLS, полузащитник команды Алексей Миранчук присоединится к сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды ТАСС.
"Как и было объявлено ранее, ждем Алексея Миранчука на учебно-тренировочный сбор сборной", — отмечается в заявлении.
В матче против "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, "Атланта" одержала победу со счетом 3:2. Миранчук отметился результативным пасом. В четвертьфинале плей-офф "Атланта" встретится с "Орландо Сити".
Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России.
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