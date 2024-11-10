Мостовой назвал причину, по которой приостановлена его стажировка

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Бывший российский футболист Александр Мостовой сообщил, что его стажировка в "Динамо" приостановлена из-за выходных, передаёт Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Спасибо, что "Динамо", в отличие от некоторых, пошло навстречу. Моя стажировка в этом клубе не закончена. Мы приостановили её из-за выходных команды. В чём смысл, если у ребят выходные дни?" — поделился Александр Мостовой.

Напомним, что в июне 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил о подаче Мостовым документов для получения тренерской лицензии категории УЕФА в академии РФС. 30 сентября Мостовой заявил о планах пройти стажировку в "Спартаке" в октябре 2024 года, однако эта возможность также не осуществилась.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник.

