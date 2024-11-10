Фитнес-тренер рассказала, как найти для себя стимул к занятиям спортом

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась секретами мотивации для занятий спортом.

Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, CC BY 2.0

Елена Соболь рекомендует начать с постановки реальных целей. Не стоит сразу стремиться к большим достижениям, лучше сосредоточиться на маленьких, но достижимых целях, например, тренироваться три раза в неделю или проходить 10 000 шагов в день. Это поможет почувствовать успех и продолжить двигаться вперёд.

Также важно подготовиться к тренировкам. Тренер советует заранее составить расписание и записать его в календарь. Организованный подход к занятиям спортом поможет поддерживать дисциплину.

Окружающая обстановка также влияет на мотивацию. Тренер в разговоре со "Спорт-Экспрессом" предлагает сделать пространство для тренировок вдохновляющим. Можно повесить на стену фотографии успешных спортсменов или создать плейлист с энергичной музыкой.

Соболь также рекомендует не забывать о социальной составляющей. Можно присоединиться к групповым занятиям или найти партнёра для тренировок. Совместные занятия сделают процесс увлекательнее и создадут чувство ответственности друг перед другом.

В заключение Елена напоминает о важности прислушиваться к своему телу и отдыхать при необходимости. Главное — это удовольствие от процесса, а не количество тренировок.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость.



Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

