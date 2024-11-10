Экс-футболист сомневается, что Зенит сможет выиграть у Ахмата

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Гладилин высказал мнение о том, что петербургский клуб "Зенит" может потерять очки в матче Российской Премьер-лиги против грозненского "Ахмата". Игра состоится 10 ноября, в 17:30 по мск.
По словам Гладилина, "Зенит" может потерять очки, так как "Ахмат" находится в опасной зоне и набрал хорошую форму. Он предположил, что "Зенит" даже может проиграть, и не исключил возможности потери очков для команды, пишет Газета.Ru.
"Я думаю, "Зенит" может потерять очки. Грозненцы находятся в опасной зоне, но они набрали ход, хорошо играют. Возможно, "Зенит" даже проиграет. Но я не сомневаюсь, что потеря очков возможна", — сказал Гладилин.
Матч между "Зенитом" и "Ахматом" станет ответным в рамках Кубка России. Первая встреча, состоявшаяся на стадионе "Газпром Арена", закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
«Ахма́т» — российский футбольный клуб из города Грозный.
Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник.
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