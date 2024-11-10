Украинка пыталась оправдать допинг антироссийской позицией

Бобслеистка из Украине Лидия Гунько, у которой нашли допинг, во время слушаний в CAS представила в качестве аргумента защиты свою жесткую антироссийскую позицию.
На Олимпиаде 2022 года она заняла последнее место в монобобе. В пробе украинки, взятой во время Игр, нашли стериод. Украинка оправдалась возможным употреблением загрязненных биологических добавок.
В ходе защиты Гунько сказала, что имеет жесткую антироссийскую позицию и даже получала угрозы после сделанных ей во время ОИ заявлений.
CAS в итоге не принял во внимание аргументы спортсменки и отстранил Гунько на четыре года, сообщает РБК Спорт.
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