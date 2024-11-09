Игрок Реала Мбаппе испытывает ментальные проблемы

После скандальной поездки в Швецию у французского форварда "Реала" Килиана Мбаппе начались проблемы с психикой.
Футболист волнуется и из-за критики его игры за мадридский клуб. Однако несмотря на это, Мбаппе в целом рад входить в состав испанского клуба.
Ранее форварда "Реала" обвинили в изнасиловании девушки в Швеции, пишет РИА Новости Спорт.
По данным телеканала TV4 News, пострадавшая обратилась к врачам и обвинила игрока в изнасиловании. Сейчас Мбаппе под следствием.
Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.
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