Игрок Реала Мбаппе испытывает ментальные проблемы

После скандальной поездки в Швецию у французского форварда "Реала" Килиана Мбаппе начались проблемы с психикой.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Футболист волнуется и из-за критики его игры за мадридский клуб. Однако несмотря на это, Мбаппе в целом рад входить в состав испанского клуба.

Ранее форварда "Реала" обвинили в изнасиловании девушки в Швеции, пишет РИА Новости Спорт.

По данным телеканала TV4 News, пострадавшая обратилась к врачам и обвинила игрока в изнасиловании. Сейчас Мбаппе под следствием.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

